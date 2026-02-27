ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで解説を務めた高橋成美が27日放送のCBC／TBS系情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金曜後1：55）に生出演。かつてペアを組んでいた“りくりゅう”木原龍一との過去を振り返った。【写真】かわいすぎる！会見で記者の歓声に爆笑の三浦璃来＆木原龍一番組で元パートナーとして木原の知られざる素顔を語った高橋。その後、「少し話したいなって思ったんですけど」