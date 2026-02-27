こんにちは。韓国在住のライターで撮影コーディネーターの二俣愛子です。「久しぶりに韓国に行きたいけれど、ぶっちゃけ今いくらかかるの？」「昔は安かったイメージがあるけれど、今は高いって本当？」――。韓国旅行を検討している知人や友人から、最近、こうした質問を多くいただきます。実際に、SNSやYahoo!知恵袋をのぞいてみると「思ったより高くついた」「逆に、工夫すれば行きやすい」といった意見が混在しているようです