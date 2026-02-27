トヨタ工業学園の卒業式で、卒業生の山口なみさん（右）を激励するトヨタ自動車の豊田章男会長＝27日午前、愛知県豊田市トヨタ自動車は27日、愛知県豊田市の本社で企業内訓練校「トヨタ工業学園」の卒業式を開いた。車造りの専門的な技能や知識を学んだ234人が卒業し、3月からトヨタの生産・開発現場で正社員として働く。豊田章男会長は式典で「AIが当たり前の時代に学園で学んだことは、困難にぶつかっても決して諦めない強い