自動車の窃盗被害が増えている。昨年は６３８６件で前年から３０６件増え、４年連続の増加となった。海外に不正輸出されているとみられ、車の制御システムに侵入する機器を使う手口が目立つ。被害は７割が住宅や駐車場で起きており、予防には自衛策が欠かせない。（礒村遼平）昨年１２月５日未明、千葉県浦安市の閑静な住宅街。一戸建ての平置き駐車場を映す防犯カメラが、男２人が時価約８５０万円のトヨタ車「ランドクルーザ