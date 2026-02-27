侍ジャパンに選出されていたパドレスの松井裕樹が左股関節の違和感を訴えて出場辞退したため、中日の金丸夢斗を選出したことをNPBエンタープライズが2026年2月26日に発表した。開幕ローテーションの編成を見直しか井端弘和監督は、アマチュア時代から金丸の実力を高く評価していた。24年3月の欧州代表戦で、当時関大3年だった金丸を侍ジャパンに抜擢。25年11月に行われた韓国代表との強化試合でも侍ジャパンのメンバーに選出されて