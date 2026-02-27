【これからの見通し】調整色広がるマーケット、地政学リスクやＡＩ株安、英政治不透明感などで この後の海外市場は調整色が広がる可能性がある。地政学リスクやＡＩ株安、英政治不透明感などが市場心理に対する重石となっているようだ。 地政学リスクの面では、米国とイランとの３回目の核協議が実施され、物別れは回避されたが、まだ合意には至らず。次回協議へと持ち越しになっている。加えて、- パキスタンがカ