ポンドが軟調、英補欠選で「緑の党」が勝利＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ポンド売りが持ち込まれている。26日の英補欠選挙での緑の党勝利の大番狂わせがポンドの重石となっている。スターマー政権の「歴史的敗北」を受け、英政治の不透明感が一段と増している状況だ。 ポンドドルは1.3490付近から一時1.3467付近まで下落。ポンド円は209.93付近に安値を広げている。対ユーロでもポンド売りが入ってい