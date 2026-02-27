3月3日はひなまつり。ちらし寿司とはまぐりのお吸い物を食べるのが定番ですよね。今回は、あっと言う間にできる！はまぐりの砂抜き時短テクをご紹介。 ▼お湯を使うのがポイント レンジOKの保存容器に水と塩を入れて加熱。はまぐりを重ならないように入れてフタをして、30分置くだけ。砂抜きは時間と手間がかかるイメージがありますが、この方法なら簡単でキッチンが汚れないところも嬉しい。 実際にこのレシピで作った人の感想