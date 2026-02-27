WBCの1次ラウンド、日本対オーストラリア戦は「天覧試合」となりました。天皇陛下は来月8日に東京ドームで行われるこの試合を観戦されると発表されました。宮内庁は27日、天皇陛下が来月8日に行われるWBC＝ワールド・ベースボール・クラシックの1次ラウンド、日本対オーストラリアの試合を観戦されると発表しました。天皇ご一家は野球好きとして知られ、天皇陛下はWBCの試合は2006年の日本対韓国戦、2009年の日本対中国戦を、皇后