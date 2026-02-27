全日本ジュニア空手道選手権大会7連覇、“ツヨカワ”春麗こと女子キック選手の約10カ月ぶりとなる待望の復帰戦が発表された。団体公式Instagramで彼女の代名詞である“百裂脚”（もな蹴り）の映像が公開されると瞬く間に反響を呼び、340万回を超える再生回数、6万を超えるハートマーク（いいね）がつくなど、国内外、世界中の格闘ファンから熱視線を浴びる事態となっている。【映像】“百裂脚”とパンチで流血TKOに追い込んだ試