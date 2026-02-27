きょう東証スタンダード市場に新規上場したギークリーは、午前９時１２分に公開価格１９００円を１４３円（７．５％）下回る１７５７円で初値をつけた。直後に１７６０円に買われたものの、その後は軟調な展開で１６７０円で初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS