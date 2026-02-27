三菱倉庫がこの日の取引終了後に、上限を１１００万株（自己株式を除く発行済み株数の３．１８％）、または１００億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は４月１日から１０月３１日までで、取得した全自社株は１１月１３日付で消却する。 出所：MINKABU PRESS