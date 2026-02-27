◎経済統計・イベントなど ◇３月２日 １０：４５中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数 １６：００英・ネーションワイド住宅価格 １７：５０仏・製造業購買担当者景気指数（改定値） １７：５５独・製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：００ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：３０英・製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：３０英・消費者信用