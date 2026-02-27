（台北中央社）国民党政権が市民を弾圧した1947年の2・28事件から28日で79年を迎える。台湾教授協会は26日、台北市の二二八国家記念館で蒋介石（しょうかいせき）元総統の責任などをテーマにした講座を開いた。登壇した国史館の陳儀深館長は、当時の国民党総裁で国民政府主席だった蒋元総統が最大の責任を負うべきだとの見解を示した。同事件では、台北市内で行われた闇たばこの摘発で、民間人が当局関係者から暴行を受けたことに