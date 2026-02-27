（台北中央社）台湾を訪問したプロ野球・福岡ソフトバンクホークスの王貞治球団会長は26日、台北市の台北ドームで行われた日台野球国際交流試合の直前、来月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表を激励し、台日双方の代表チームが米国で開催される本戦に進出できるよう願うと語った。この日、ソフトバンクとの試合に挑んだ台湾代表のベンチを訪れた王さんは、代表ユニホームを着られることが実力の証しだと強