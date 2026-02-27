（台北中央社）日台野球国際交流試合（台北ドーム）は26日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表とソフトバンクの試合が行われ、WBC台湾代表は0-4で完封負けを喫した。完封負けは、今チーム結成以来6度の練習試合で初めて。ソフトバンクの先発として登板した台湾出身の徐若熙は、自己最速タイの158キロをマークし、3回無失点で降板した。台湾代表は二回、呉念庭（台鋼、元西武）が安打を放つも打線がつながらなかっ