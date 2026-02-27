ヴィデンダムメディアソリューションズのブースではManfrotto（マンフロット）の新しい三脚「Manfrotto ONE PHOTO」を展示していた。 2025年に発売した写真・動画両対応三脚「Manfrotto ONE」のバリエーションモデル。Manfrotto ONEと同じ脚を使いながら、写真撮影用に特化して価格を抑えた。 3ウェイ雲台モデル、自由雲台モデル（共に9万3,080円）、脚のみ（5万9,380円）を7月上旬ごろに発売。アルミニ