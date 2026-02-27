株式会社焦点工房は2月26日（木）、七工匠 7Artisansの交換レンズ「40mm F2.5 AF」（ソニーEマウント用）を発売した。希望小売価格は3万2,000円。CP+2026の同社ブースでも展示されている。 約90gの軽量設計が最大の特徴。外装を非金属として“軽さ”を重視したモデルとしながら、鏡筒にはフォーカスリング、絞りリング、Fnカスタムボタン、AF/MF切り替えスイッチを備えるなどの機能性も備えた。 ブ}