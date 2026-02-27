株式会社OMデジタルソリューションズは、フランスのアルパインブランド「MILLET」と共同開発したアクセサリー「OM SYSTEM × MILLET オリジナル ウェアラブル ショルダーフォトポケット II」を2月25日（水）に発売した。価格は9,800円。 バックパックのショルダーハーネスに装着することで、交換レンズやバッテリーなどの撮影機材を身体の前面で携行できるようにするアクセサリー。