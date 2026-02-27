【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの特集が、学習雑誌『小学一年生』4月号（2月27日発売）に掲載。 TV番組『それSnow Manにやらせて下さい』とコラボした、1年生向け・親向け2大記事を展開している。 ■小一スペシャルミッション『それスノ』に潜入！ 『小学一年生』の子ども記者が『それSnow Manにやらせて下さい』の収録現場で、テレビ番組ができるまでを徹底取材した。 Snow Manとの集合写真に加え、セット