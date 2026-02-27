27日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比515ポイント高の3万5800ポイントで取引を終えた。出来高は4984枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5625.76ポイントに対しては174.24ポイント高。 株探ニュース