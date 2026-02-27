27日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比13.5ポイント安の2009ポイントで取引を終えた。出来高は886枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1999.33ポイントに対しては9.67ポイント高。 株探ニュース