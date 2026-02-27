リンクをコピーする

■投資部門別売買代金差額 (2月16日～20日) 東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］ ※単位：億円（億円未満切り捨て）▲は売り越し 海外投資家信託銀行個人合計 [現金信用 ]日経平均 ( 前週比 ) 2月 ――― 第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ]56,825円 ( -116 円) 第2週 12