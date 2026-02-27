ヨドコウ [東証Ｐ] が2月27日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の115億円→170億円(前期は134億円)に47.8％上方修正し、一転して25.9％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の54.5億円→109億円(前年同期は77億円)に2.0倍増額し、一転して42.2％