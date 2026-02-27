マルイチ産商 [名証Ｍ] が2月27日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の22円→24円(前期は22円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2026年１月８日をもちまして会社創立75周年を迎えました。これまで当社の事業活動を支えていただいた株主の皆様への感謝の意を表すとともに、節目の年を記念し、2026年３月期の期末配当において、１株当たり１円の記