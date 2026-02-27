パーク２４ [東証Ｐ] が2月27日大引け後(16:00)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比0.6％減の83.4億円となり、11-4月期(上期)計画の145億円に対する進捗率は5年平均の60.7％を下回る57.5％にとどまった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.6％→8.6％に悪化した。 株探ニュース