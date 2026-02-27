リンコーコーポレーション [東証Ｓ] が2月27日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の4.6億円→5.3億円(前期は6.1億円)に15.2％上方修正し、減益率が25.3％減→14.0％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2億円→2.7億円(前年同期は3.9億円)に33.7％増額し、減