釧路市内の国有地で許可なく道路のようなものが作られているのが見つかりました。北海道財務局によりますと、釧路市新野にある未登記の国有地で、無許可で草が刈られたり車両が通行したりした跡があるのを、外部からの通報を受けた職員が２月１６日に確認しました。長さはおよそ２７０メートル・幅１０メートルほどで、進んだ先には日本エコロジーのメガソーラー建設予定地があります。関係者により