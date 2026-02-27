中国の電子商取引（EC）大手、京東（JD.com）は、「良質で低価格」な消費体験をさらに向上させ、日用消費財における実質的な価格優遇、簡便な割引、正規品保証といった消費者のニーズに応えるため、「百億スーパー」チャンネルを正式に開設し、日用消費財カテゴリーに100億元（約2300億円）の補助金投入を強化します。「百億スーパー」チャンネルでは、京東が今後3年間で200億元（約4600億円）以上の商品補助金を投入し、ブランド