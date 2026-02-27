プロ野球・巨人の則本昂大投手がキャンプ中継の新企画、田中瑛斗投手が新加入選手を紹介する「エイトピア」に出演し、巨人の投手陣について語りました。「いい部分も含めて、すごいフレンドリーやし、仲が良いし、一体感はすごくあると思う」と分析した則本投手。「シーズン入ってないから分からないですけど、その緩い空気感のまま行ったら、まずいなと思います」と戒めの言葉も口にしました。「ここからオープン戦に入って、競争