鳥羽市沖で貨物船「新生丸」（４９９トン）が停泊中の遊漁船「功成丸」（１６トン）に衝突し釣り客２人が死亡、１０人が重軽傷を負った事故は、見晴らしのよい日中の海上で発生した。鳥羽海上保安部は２隻の見張りが不十分だったとみており、捜査関係者は事故原因の解明に向け「貨物船の操船を担当していた航海士が操舵（そうだ）室で何をしていたのかが鍵を握る」と指摘する。事故は２７日で発生から１週間となる。遊漁船、無