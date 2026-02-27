老舗織元「佐々木能衣装」で西陣織の製作の様子を視察される悠仁さま＝27日午前、京都市上京区（代表撮影）京都市に滞在中の秋篠宮家の長男悠仁さまは27日、能や歌舞伎などの装束を手がける老舗織元「佐々木能衣装」を訪れ、西陣織の製作の様子を視察された。機織り機が並ぶ工房で、担当者の説明を聞きながら職人の作業を見て回った。悠仁さまは機織り機を前に「何年くらい前のものですか」と尋ねた。興味深そうに絹糸を手に取