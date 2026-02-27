《つくしではないです、松山さん土手に生えてないです》俳優の田辺誠一が2月26日、自身のXにドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK）で共演する俳優の松山ケンイチの似顔絵を《ご本人からのリクエストに応えて、松山ケンイチさんを描いてみましたっ》のコメントともに投稿。するとフォロワーから《どこかの河原にニョキっと生えてそうな松ケンですね》と反応され、冒頭の“反論投稿”になった。「田辺さんは、その独特な画風から