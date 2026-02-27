宮内庁は２７日、天皇陛下が３月８日に東京ドームで行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド・東京プール（読売新聞社など主催）の日本―オーストラリア戦を観戦されると発表した。陛下のＷＢＣ観戦は、２００９年３月の日本―中国戦以来３回目となる。