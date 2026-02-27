最高気温が40℃以上の日の呼び方を決めるにあたり、気象庁が27日からアンケートを開始します。現在、気象庁では最高気温が35℃以上の日を「猛暑日」などと定めていますが、2018年以降、40℃以上となる日が毎年観測されている状況などを踏まえて、今回、新たな名称を定めることとしました。「炎暑日」「酷暑日」、「超猛暑日」などいくつかの候補があり、ホームページから誰でも回答できます。気象庁は今年の夏から新しい名称を使い