米AMDは2月26日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 26.2.2」を公開した。最新ゲームタイトルに対応したほか、いくつかのマイナーな不具合を解消している。「AMD Radeon Software Adrenalin 26.2.2」公開、『バイオハザード レクイエム』など対応へ発売されたばかりの『バイオハザード レクイエム』と、オープンベータテスト開催中の『マラソン』に対応するドライバアップデー