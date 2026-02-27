中道改革連合の小川淳也代表は２７日、衆院予算委員会に出席。高市早苗首相が衆院選の当選祝いとして自民党議員にカタログギフトを配った問題を取り上げた。同委員会で新年度予算案のあり方などを高市首相に対し問い続けた小川氏は「当時、与野党の政調会長同士のとき、奈良のおしょうゆの小びんをいただきました。おいしかったですよ」とかつて?ギフト?を受けたと明かした。「値段はどうでしょう。勝手に言うのもなんですが、