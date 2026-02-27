ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でタレントの高橋成美が２７日、ＴＢＳ系の情報番組「ゴゴスマ」にリモートで出演した。高橋は前日の２６日、同じくＴＢＳ系の「ひるおび」に出演した際、元プロフィギュアスケーターの安藤美姫の言葉に号泣する場面があった。ミラノ・コルティナ五輪では、フィギュアスケートのペアで?りくりゅう?こと三浦璃来・木原龍一が金メダルを獲得したが、木原は以前、高橋とペアを組みソチ五輪