アストロズの今井達也投手（２７）は２６日（日本時間２７日）にフロリダ州ウェストパームビーチでのメッツ戦でオープン戦初登板。１回を１安打無失点に抑え、好スタートを切った。初回、先頭セミエンの９８・７マイル（約１５０キロ）の打球が右すね付近に直撃。投手強襲安打となり、トレーナー陣がマウンドに駆け付け、球場は不穏な雰囲気に包まれた。だが、大事には至らず、そのまま続投。後続を三飛、三ゴロ併殺打に仕留め