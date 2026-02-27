岡本和真がマーリンズとのOP戦で二塁打【MLB】マーリンズ 8ー7 ブルージェイズ（日本時間27日・ダニーディン）ブルージェイズの岡本和真内野手が26日（日本時間27日）、マーリンズとのオープン戦に「6番・三塁」で出場し、3打数1安打2打点だった。4回に左翼線へ強烈な二塁打後、塁上で見せた謎のパフォーマンスが話題となっている。岡本は4回1死満塁で第3打席を迎えた。甘く入った球を見逃さず、火を吹くような鋭い当たりを左