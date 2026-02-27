【モデルプレス＝2026/02/27】Snow Manが、2月27日発売の学習雑誌「小学一年生」（小学館）4月号に登場。放送6年目を迎えた冠番組「それSnow Manにやらせて下さい」（毎週金曜よる8時〜／TBS系）の思い出を明かした。【写真】Snow Manメンバー、ハプニング演出で見せた紳士すぎる姿◆Snow Man「小学一年生」登場今号では、小学一年生に人気の9人組アイドルグループ・Snow Manに関する特集を掲載。「それスノ」とコラボした、一年生