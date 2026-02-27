1.かかりつけの動物病院 まず一番大切なのが、普段からお世話になっている動物病院の連絡先です。例えば、猫の元気が急になくなったり、何度も吐き戻しを繰り返したりする場合に連絡が必要です。また、猫にとっておしっこが出ない状態は非常に危険ですが、トイレに何度も行くのに出ていない様子があるときも、すぐに相談しなければなりません。普段からワクチン接種や健康診断で通っておくと、猫の平熱や性格を先生に知っ