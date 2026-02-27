◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」２月。９年ぶりにヤクルトの沖縄・浦添キャンプを取材した。当時とメンバーも入れ替わり、顔見知りの選手は少なくなっていた。不安に感じていたが、初日の朝、あの頃と同じ笑顔で「おう、晃大！」とあいさつしてくれたのが中村悠平捕手（３５）だった。名字で得をすることはあまりない。名字由来ｎｅｔでは全国で８番目に多いとされ、学生時代はクラスに２人以上が当たり前。小学校では「