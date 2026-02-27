国内男子プロゴルフツアーの前沢杯（４月２３〜２６日、千葉・ＭＺ・ＧＣ）に、女子プロゴルフの青木瀬令奈（リシャール・ミル）、清本美波（ジェイテクト）、横山翔亜（フリー）の３選手が主催者推薦で出場することが２７日、発表された。実業家の前沢友作氏が所有するプライベートコースで行われる同大会は昨年４月に第１回大会が開催され、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）、寺西飛香留（フリー）の女子２選手が出場。