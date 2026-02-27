2026年2月26日、ペリカン石鹸のバストケアブランド「おっぱい想い」から、薬用タイプの新作ボディローションがオンライン先行発売されました。3月1日からは全国のロフトとPLAZAで先行販売が始まり、4月1日からはドラッグストアなどで順次一般販売に入るスケジュールです。石鹸で洗うケアの次に使う保湿ステップが加わり、シリーズでのバストケアを組み立てやすくなりました！ ペリカン石鹸「おっぱい想いの美白ボディローショ