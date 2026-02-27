Ｊ２ジュビロ磐田は２７日、下部組織（磐田Ｕ―１８）に所属する高校生４選手の、Ｊリーグへの第２種選手登録が完了したことを発表した。登録されたのはＦＷ奥田悠真（１７）、ＭＦ西岡健斗（１７）、ＤＦ西野陽向（１６）、小枝朔太郎（１６）。ボランチの西岡は昨年６月のＪ３相模原との天皇杯２回戦（１●２）で先発を経験している。奥田は同１２月の札幌大谷高とのプレミアリーグプレーオフ１回戦（４〇３）で途中出場なが