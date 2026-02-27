2月28日のRare Disease Dayに合わせ、指定難病と向き合う小雪さんのフリースロー再挑戦プロジェクトが始動しました。再挑戦の舞台は、2026年4月26日の千葉ジェッツホームゲームが行われるLaLa arena TOKYO-BAYです。昨年の一投で生まれた拍手の続きとして、挑戦そのものの価値を会場全体で受け止める取り組みになっています。 コスモヘルス×千葉ジェッツ「小雪さんフリースロー再挑戦プロジェクト」