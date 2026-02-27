2026年1月30日から、金きゃらじゃぱんにて『不思議の国のアリス』出版160周年を記念した純金コイン商品が販売中です。1865年に誕生した名作の世界観を、身に着けられるペンダントトップとして楽しめる企画です。世界限定1,400枚の発行で、物語モチーフと資産性を同時に押さえたい人に注目されています！ 金きゃらじゃぱん「不思議の国のアリス 純金コインペンダント」 発売日：2026年1月30日（金）販