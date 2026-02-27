9人組グループ・Snow Manが、きょう27日発売の『小学一年生』4月号（小学館）に登場する。小学一年生だったころの思い出や好きな給食、休み時間に遊んでいたことなどを語る。さらにTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』（毎週金曜後8：00）の収録現場に潜入取材も実施した。【写真】仲良し！Snow Manの別カット特集では同誌の子ども記者が『それSnow Manにやらせて下さい』の収録現場を訪れ、テレビ番組ができ