2016年に放送されたテレビアニメ『魔法つかいプリキュア！』が、2026年2月7日に10周年を迎えた。これを記念して描き下ろし記念ビジュアルが公開され、玩具の発売やコラボカフェなど周年企画が実施されることが決定した。【画像】ほしい！新規ボイス収録の『まほプリ』リンクルステッキキャラクターデザインを手がけた宮本絵美子氏による描き下ろし記念ビジュアルが完成し、記念ビジュアルは、魔法つかいのモチーフでもあるほう